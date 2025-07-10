Ми все збиватимемо, якщо партнери почують: Зеленський анонсував рішення від Shahed

Українські інженери знайшли рішення, щоб збивати російські ударні дрони, тому зараз потрібно фінансування, щоб масштабувати виробництво.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з представниками українських та іноземних медіа у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі.

Зеленський про збиття ударних дронів

– План Росії – залякати наше суспільство. Зрозуміло, люди не висипаються. Тривога звучить по 7-10 годин. Люди йдуть в укриття, і дуже правильно. Я їм дуже вдячний, – сказав Зеленський.

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За його словами, після цього люди йдуть на роботу, щоб працювала українська економіка.

На думку Зеленського, російський диктатор Володимир Путін прагне дестабілізувати українське населення масованими ударами по різних містах.

– Перше – ми будемо йому відповідати. Друга історія: у них план на 700-1000 дронів на добу. Якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, то ми все збиватимемо, – анонсував президент.

Він звернув увагу, що Україна знайшла рішення – дрони-інтерцептори, які збивають запущені російськими військами безпілотники.

Зеленський вважає, що Україна зможе запустити масове виробництво, але варто пришвидшити фінансування цих процесів.

– Важливо, що ключ знайшли українці й, до речі, американці. Є чотири компанії. Одна з цих чотирьох компаній – українсько-американська. Менеджмент – американський, а інженери – українці. Ми знайшли рішення як країна. Науковці та інженери знайшли рішення – це ключове. Нам потрібні фінанси, і будемо збивати, – наголосив він.

Як заявив Зеленський, Україна також працює над тим, щоб отримати американські системи ППО Patriot. За його словами, коли вдасться вирішити це питання, тоді не буде такої загрози й від балістики.

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