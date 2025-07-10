Германия готова оплатить для Украины две американские системы Patriot, Норвегия — еще одну. Другие страны готовы помочь и ждут готовности производителя.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа в рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Зеленский о системах ПВО Patriot для Украины

— С президентом Трампом у нас положительный диалог по системам Patriot. Мой запрос — относительно десяти систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договоренности, две системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером, одну систему, — сказал Зеленский.

По словам президента, другие европейские партнеры присоединятся, когда украинская сторона получит четкий ответ от производителя, а также это зависит от различных возможностей США относительно дат.

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Зеленский заявил, что именно такой на сегодня является схема финансирования американских систем Patriot для Украины.

— Безусловно, мы понимаем стоимость. Но это моя задача — найти эти деньги. Мы уже имеем понимание, откуда будет идти начало финансирования. Я уверен, что мы все это сделаем, — утверждает глава государства.

Как обратил внимание президент, сейчас продолжается диалог с партнерами, поэтому о некоторых вещах он предпочитает молчать.

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