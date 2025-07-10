Украина отреагировала на обвинения Будапешта относительно “убитого венгра”

Заявления венгерских чиновников о том, что украинские военные на Закарпатье якобы избили до смерти венгерского гражданина, не соответствуют действительности.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел Венгрии Леванте Мадьяра.

Мадьяр заявил, что гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня якобы избили сотрудники ТЦК на Закарпатье из-за нежелания служить в армии, после чего тот умер. Посол Украины был вызван в МИД Венгрии.

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Реакция Сухопутных войск

В ВСУ объяснили, что Иосиф Шебештень был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня после прохождения медкомиссии. Он проходил подготовку в воинской части, но 18 июня самовольно ее покинул, не имея при себе оружия.

24 июня мужчина обратился к медикам в состоянии острой реакции на стресс. Его госпитализировали в психиатрическую больницу в Береговом. Следов избиения или других телесных повреждений не обнаружили. Причиной смерти 6 июля стала тромбоэмболия легочной артерии, о чем свидетельствует заключение судебно-медицинской экспертизы.

В ВСУ категорически отрицают факты принудительной мобилизации или жестокого обращения со стороны ТЦК.

— Категорически отвергаем предположения о жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП, — говорится в заявлении Сухопутных войск.

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