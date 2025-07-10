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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Україна відреагувала на звинувачення Будапешта щодо “вбитого угорця”

чи мають право ТЦК заходити на приватну територію
Фото: Depositphotos

Заяви угорських посадовців про те, що українські військові на Закарпатті нібито побили до смерті угорського громадянина, не відповідають дійсності.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, коментуючи заяву заступника міністра закордонних справ Угорщини Леванте Мадяра.

Мадяр заявив, що громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня нібито побили співробітники ТЦК на Закарпатті через небажання служити в армії, після чого той помер. Посла України було викликано до МЗС Угорщини.

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Реакція Сухопутних військ

У ЗСУ пояснили, що Йосип Шебештень був громадянином України, мобілізованим 14 червня після проходження медкомісії. Він проходив підготовку у військовій частині, але 18 червня самовільно її залишив, не маючи при собі зброї.

24 червня чоловік звернувся до медиків у стані гострої реакції на стрес. Його госпіталізували до психіатричної лікарні в Береговому. Слідів побиття чи інших тілесних ушкоджень не виявили. Причиною смерті 6 липня стала тромбоемболія легеневої артерії, про що свідчить висновок судово-медичної експертизи.

У ЗСУ категорично заперечують факти примусової мобілізації чи жорстокого поводження з боку ТЦК.

– Категорично відкидаємо припущення про жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК і СП, – зазначено в заяві Сухопутних військ.

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