Симуляторы дронов и лазерные тренажеры: МОН обновило перечень оборудования для предмета «Защита Украины»

Министерство образования и науки обновило список оборудования для преподавания предмета Защита Украины в школах.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Что нового появится в украинских школах

В новый перечень вошли симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами, интерактивные лазерные стрелковые тренажеры, планшеты для обучения и современное мультимедийное оборудование.

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Среди технических средств также предусмотрены дроны для практического обучения, радиостанции для изучения основ связи и элементы тренажерной трассы.

Отдельное внимание уделено средствам для обучения домедицинской помощи.

В перечне есть манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи при травмах.

Среди средств защиты предусмотрены обновленные каски и бронежилеты, противогазы с сертификатами качества, средства химической защиты.

Обновленное оборудование позволит обучить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизнь, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические навыки для действий в чрезвычайных ситуациях.

В Министерстве напомнили, что предмет Защита Украины был кардинально обновлен в 2024 году.

Вместо формальной муштры ученики теперь проходят интенсивные 6-8-часовые практические тренинги раз в месяц в специально оборудованных центрах.

Программа охватывает домедицинскую помощь, управление дронами, кибербезопасность, противодействие дезинформации и действия в чрезвычайных ситуациях, что соответствует вызовам современности и потребностям безопасности.

Фото: Минобразования

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