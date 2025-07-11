Симулятори дронів та лазерні тренажери: МОН оновило перелік обладнання для предмета Захист України

Міністерство освіти і науки оновило список обладнання для викладання предмета Захист України у школах.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Що нового з’явиться в українських школах

До нового переліку увійшли симулятори для управління дронами типу FPV із комп’ютерами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, планшети для навчання та сучасне мультимедійне обладнання.

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Серед технічних засобів також передбачені дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв’язку та елементи тренажерної траси.

Окрему увагу приділили засобам для навчання домедичної допомоги.

У переліку є манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

Серед засобів захисту передбачені оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту.

Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях.

У Міністерстві нагадали, що предмет Захист України кардинально оновили у 2024 році.

Замість формальної муштри учні тепер проходять інтенсивні 6-8-годинні практичні тренінги раз на місяць у спеціально обладнаних осередках.

Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях, що відповідає викликам сучасності та потребам безпеки.

Фото: Міносвіти

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