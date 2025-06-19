Минобразования обновило правила дистанционного обучения с 1 сентября: что изменится

Министерство образования обновило правила дистанционного обучения для школ по всей Украине, а также для детей, которые сейчас находятся за границей или на временно оккупированных территориях.

Онлайн-образование: что изменится

Отныне дистанционные классы могут быть меньше. Минимум — 20 учеников, но если школа в селе, прифронтовой зоне или на ВОТ — даже 10, а в городах должно быть не менее 15. Это дает шанс даже маленьким школам продолжать обучение онлайн. Если в заведении только один-два класса из всей параллели — оно все равно может работать дистанционно (за исключением специальных и специализированных школ). Для детей, которые живут за границей. Если ребенок ходит в школу по месту жительства, он может параллельно посещать уроки украиноведения онлайн — до 8 часов в неделю. Если же нет — можно полностью учиться дистанционно или выбрать индивидуальные формы (экстернат или семейную). Для детей, находящихся на временно оккупированных территориях, предусмотрен педагогический патронаж. То есть персональные занятия с учителем, который будет получать оплату за обучение конкретного ученика.

Все адаптированные изменения, касающиеся особенностей дистанционного обучения, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Обновленные правила позволят гибко реагировать на вызовы военного времени и обеспечить доступ к качественному образованию для всех украинских детей.

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Источник : Минобразования

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