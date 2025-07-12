Це свідомий і підлий терор: Зеленський про тактику РФ на виснаження ППО України

Російська армія продовжує використовувати сотні спеціальних дронів – імітаторів Shahed у кожному своєму ударі по Україні. Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття безпілотників.

Зеленський про тактику РФ, щоб перевантажити ППО

Тактика росіян – це свідомий і підлий терор, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 12 липня.

За його словами, протягом дня тривали роботи після російських ударів у різних регіонах нашої держави – від Харкова до Львова.

Зараз дивляться

– Росіяни продовжують застосовувати цю специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 Shahed, – сказав президент.

Він розповів, що у ніч на суботу було 339 Shahed. Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, і знову ударні дрони в небі. Значну частину українські воїни збивають, але, на жаль, не всі, звернув увагу глава держави.

– На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали – у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на Волині, – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна робить все, щоб отримати якнайбільше засобів для збиття дронів і ракет.

Зокрема, наближається багаторівнева домовленість, щодо нових систем ППО Patriot та ракет до них.

Крім цього, Україна вкладається у власне виробництво – передусім безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.

Глава держави заявив, що Україна продовжить наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. Як завжди, діятиме асиметрично – це ефективно, вважає він.

Зеленський про постачання і оборонні пакети

Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

За словами президента, вони детально обговорили відносини з українськими партнерами щодо постачання.

Він заявив, що готуються деякі нестандартні наші кроки, щоб розширити підтримку для України саме для захисту життя.

Крім цього, обговорили виконання домовленостей щодо оборонних пакетів, ситуацію з контрактування дронів.

Президент доручив контрактувати всі доступні обсяги тих типів дронів, які зараз пріоритетні.

– Дякую нашим виробникам в Україні, партнерам в Америці та Європі за готовність працювати максимально швидко для зміцнення системи дронів – і для захисту України, і для активних дій проти Росії, – сказав Зеленський.

На його думку, потрібно дати нову динаміку роботі Міністерства оборони України. І багато в чому нову динаміку нашої дипломатичної роботи, зокрема зі США.

Рішення щодо цього будуть оприлюднені найближчим часом, анонсував Зеленський.

Зеленський про закон щодо множинного громадянства

Президент говорив також з главою Верховної Ради Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня.

За словами Зеленського, дуже важливо, щоб засідання були результативними.

Він звернув увагу, що вже був ухвалений закон про множинне громадянство – це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України.

Глава держави дуже очікує на розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати.

Крім цього, уже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод.

Передусім угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії – її треба ратифікувати, заявив Зеленський, і теж варто підтримати вихід України з Оттавської конвенції про міни.

– Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. Нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло, – вважає він.

Водночас уже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана – цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни, переконаний Зеленський.

Президент зазначив, що буде вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.