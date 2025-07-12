Россия больше не применяла Орешник после удара по Днепру — Юсов

После ракетного удара по Днепру в ноябре 2024 года Россия не предпринимала повторных попыток применить баллистическую ракету средней дальности Орешник.

Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.

— Подтвержденной информации о других попытках применения противником БРСД Орешник по территории Украины нет, — заявил он.

РФ не использовала БРСД Орешник с ноября 2024 года

Также Юсов сообщил, что нет подтвержденных данных о дальнейших учений или испытаний этого типа вооружения.

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По словам представителя ГУР, россияне использовали Орешник для удара по Днепру с целью политического давления на Украину и ее западных партнеров.

— Повторное применение такого оружия по Украине будет зависеть от решения российского диктатора Владимира Путина, — добавил Юсов.

Он уточнил, что Орешник является экспериментальным вариантом межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 Рубеж и не изготавливался серийно.

Относительно технических характеристик, Юсов привел следующие данные: дальность — до 5500 км (по российским заявлениям — 6000 км), скорость — более 5 махов (более 6000 км/ч). Ранее ГУР также сообщало, что на конечном участке траектории скорость ракеты могла достигать 11 махов — это более чем 13 400 км/ч.

Напомним, Россия впервые осуществила боевой пуск новейшей баллистической ракеты Орешник во время удара по Украине утром 21 ноября 2024 года.

Ракета имеет боевую часть, которая разделена на шесть отдельных индивидуальных блоков наведения.

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