Зеленский о Путине: Он как убийца, который делает свою работу

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина с бесчувственным убийцей, подчеркнув, что тот “не человек”.

Зеленский также заявил, что не планирует оставаться на посту президента десятилетиями.

Об этом он заявил в фильме BBC “Зеленский. Его история”.

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Отвечая на вопрос журналиста о психологии российского лидера, Зеленский вспомнил свою личную встречу с ним в декабре 2019 года во Франции.

— У меня была встреча с ним. Долгая встреча. Но дело не в этом. Он не человек в смысле человечности. Не об этом. Он как… Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций. Знаете, как убийца. Да. Это просто работа, — заявил украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что во время разговора Путин очень много лгал, что создавало впечатление о его неискренности и манипулятивности.

Как долго Зеленский планирует быть президентом

В том же интервью Зеленский категорически заявил, что не собирается оставаться на посту президента десятилетиями, как это делает Путин.

— Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. Я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно, — подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что сохранение уважения важно не только для него лично, но и для его семьи и детей.

Украинский лидер провел четкую грань между своим пониманием президентской работы и подходом российского диктатора.

— Для меня моя работа — это часть моей жизни, я действительно люблю Украину, я хочу мира, я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и все. Но это только часть моей жизни. А для Путина это война и его жизнь, — пояснил Зеленский.

Как ранее сообщал президент Украины, в следующем году Россия хочет потратить на войну около $300 млрд.

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