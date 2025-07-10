РФ хоче витратити на війну наступного року $300 млрд: Зеленський про плани Путіна

Росія планує витратити на війну наступного року близько $300 млрд. Санкції зупинять можливості російського диктатора Володимира Путіна в таких об’ємах фінансувати агресію проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з представниками українських та іноземних медіа у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі.

Зеленський про фінансування війни Росією

– Якщо скласти всі бюджети сьогодні російського солдата, то він отримає від 6 до 8 тис. доларів США. Всі бюджети. В них є локальні бюджети, є державні. Тож уявіть собі, скільки сплачує Росія за цю війну. Один військовий, російський контрактник отримає саме стільки, – сказав Зеленський.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін розраховує на армію у 1,5 млн осіб. Зараз російська армія становить 1,2 млн осіб, звернув увагу президент України.

Зараз дивляться

– Що може зупинити ці гроші? Як він платитиме в таких об’ємах? Ми вважаємо, що він може витратити наступного року $300 млрд на війну. Санкції зупинять його можливості так фінансувати. У нього буде дефіцит таких великих бюджетів, – припустив Зеленський.

На його думку, також варто говорити про посилення фінансування українських воїнів.

– Це неочікуваний сигнал, напевно, але я сьогодні був дуже відвертий на Коаліції охочих. Ми повинні мати сильну армію. Безумовно, йти шляхом до повністю контрактної. Це правильно, – переконаний Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.