Зеленський про Путіна: Він як вбивця, що робить свою роботу

Президент України Володимир Зеленський порівняв російського диктатора Володимира Путіна з беземоційним убивцею, наголосивши, що той “не людина”.

Зеленський також заявив, що не планує залишатися на посаді президента десятиліттями.

Про це він заявив у фільмі BBC “Зеленський. Його історія”.

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Що президент України думає про Путіна

Відповідаючи на питання журналіста про психологію російського лідера, Зеленський згадав свою особисту зустріч із ним у грудні 2019 року у Франції.

— У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. Але річ не в тому. Він не людина у сенсі людяності. Не про це. Він як… Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота, – заявив український президент.

Зеленський також наголосив, що під час розмови Путін дуже багато брехав, що створювало враження про його нещирість та маніпулятивність.

Як довго Зеленський планує бути президентом

У тому ж інтерв’ю Зеленський категорично заявив, що не збирається залишатися на посаді президента десятиліттями, як це робить Путін.

— Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. Я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо, – наголосив український лідер.

Президент зазначив, що збереження поваги важливе не лише для нього особисто, але й для його родини та дітей.

Український лідер провів чітку межу між своїм розумінням президентської роботи та підходом російського диктатора.

— Для мене моя робота – це частина мого життя, я справді люблю Україну, я хочу миру, я хочу, щоб люди пам’ятали цей період часу та поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна це війна і його життя, – пояснив Зеленський.

Як раніше повідомляв президент України наступного року Росія хоче витратити на війну близько $300 млрд.

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