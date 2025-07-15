Украинцы здесь будут всегда: поздравление Зеленского ко Дню государственности
Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение по случаю Дня Украинской Государственности и Дня крещения Руси – Украины.
День Украинской Государственности – обращение Зеленского
Глава государства подчеркнул преемственность украинской истории и силу народа, который всегда выбирает жизнь и ценности. Зеленский напомнил, что дата 15 июля – это символический мост между поколениями: от крещения Руси до современной борьбы за свободу.
– Этот день – о связи. О всех этапах нашего государственного строительства и том, что объединяет десятки поколений – тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас, – отметил президент.
Владимир Зеленский вспомнил истории украинцев во время войны – военных на “нуле”, мам с детьми в метро, дедушек, которые надувают матрасы для внуков в укрытиях, людей, которые, несмотря ни на что, открывают кафе, сажают цветы, едут на работу, донатягивают, держатся.
Президент Украины подчеркнул: все это — проявление живой государственности, настоящей силы народа, который не позволил жестокости разрушить себя изнутри.
— Лучшее — в наших людях, которые, несмотря на войну, слезы и боль, сохранили в себе человека, берегут друг друга, а значит — берегут свое государство, — сказал президент.
Зеленский поблагодарил каждого на фронте и в тылу, кто творит настоящее Украины. Он добавил, что сила нашего народа не в громких эпитетах, а в том, что мы просто не хотим другой судьбы, кроме украинской.
– Украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут. И всегда на этой земле побеждает жизнь, берут верх ценности и наш характер, – акцентировал Владимир Зеленский.
Напомним, День Украинской Государственности ежегодно отмечается 15 июля — в день памяти князя Владимира Великого, который крестил Русь в 988 году.