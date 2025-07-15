Украинцы здесь будут всегда: поздравление Зеленского ко Дню государственности

Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение по случаю Дня Украинской Государственности и Дня крещения Руси – Украины.

День Украинской Государственности – обращение Зеленского

Глава государства подчеркнул преемственность украинской истории и силу народа, который всегда выбирает жизнь и ценности. Зеленский напомнил, что дата 15 июля – это символический мост между поколениями: от крещения Руси до современной борьбы за свободу.

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– Этот день – о связи. О всех этапах нашего государственного строительства и том, что объединяет десятки поколений – тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас, – отметил президент.

Владимир Зеленский вспомнил истории украинцев во время войны – военных на “нуле”, мам с детьми в метро, дедушек, которые надувают матрасы для внуков в укрытиях, людей, которые, несмотря ни на что, открывают кафе, сажают цветы, едут на работу, донатягивают, держатся.

Президент Украины подчеркнул: все это — проявление живой государственности, настоящей силы народа, который не позволил жестокости разрушить себя изнутри.

— Лучшее — в наших людях, которые, несмотря на войну, слезы и боль, сохранили в себе человека, берегут друг друга, а значит — берегут свое государство, — сказал президент.

Зеленский поблагодарил каждого на фронте и в тылу, кто творит настоящее Украины. Он добавил, что сила нашего народа не в громких эпитетах, а в том, что мы просто не хотим другой судьбы, кроме украинской.

– Украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут. И всегда на этой земле побеждает жизнь, берут верх ценности и наш характер, – акцентировал Владимир Зеленский.

Напомним, День Украинской Государственности ежегодно отмечается 15 июля — в день памяти князя Владимира Великого, который крестил Русь в 988 году.

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