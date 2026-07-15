В среду, 15 июля, Украина в четвертый раз отмечает День государственности.

В июне 2023 года дату празднования Дня украинской государственности перенесли с 28 июля на 15, что совпадает с Днем крещения Киевской Руси. Сам же праздник был установлен указом президента от 24 августа 2021 года №423 и имеет целью привлечь внимание общества к традициям украинского государства.

В условиях полномасштабной войны России против Украины вопрос сохранения нашей государственности и тысячелетней истории является сверхважным.

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История нашей страны берет свое начало от основания Киева в V веке нашей эры. Мощной вехой был период Киевской Руси, ведь тогдашние князья имели родственные связи во всей Европе, а принятие христианства способствовало развитию культуры, письменности, образования.

Таким образом Киевская Русь уверенно вошла в общеевропейское культурно-религиозное пространство.

Именно в честь киевского князя Владимира Великого в День крещения Киевской Руси — Украины — 15 июля — установлен День украинской государственности.

Факты ICTV пообщались с украинскими историками, которые рассказали о ключевых периодах становления украинского государства.

День украинской государственности: путь к становлению

Бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович соглашается, что становление украинской государственности началось больше тысячи лет назад.

– Первые киевские князья являются основателями государственной традиции. Кроме того, это первое средневековое феодальное государство. Именно из Киевской Руси произошло название нашей денежной единицы, наш герб, в общем геральдическая колористика, — заметил руководитель Центра прав человека и мемориализации войны КШЕ.

Что касается времен Великого Княжества Литовского, то здесь, по словам Дробовича, можно проследить то, что киевская традиция была сильнее литовской, и собственно, на нее и повлияла.

Важной вехой развития государства был период казачества со своим вольнолюбивым и народническим укладом.

— Довольно сложным и противоречивым является период Гетманщины. Даже период Руины (второй половины XVII века) важен для создания государства, — подчеркнул Дробович.

Но важнейшим все же был период независимости современной Украины — с 1991 года и до настоящего времени, говорит он.

– И вот сейчас наша государственность и независимость закаляется в войне с Россией. Когда-то мы были просто соседями, а теперь — откровенные враги, — констатирует Дробович.

Он напоминает, что Московское царство, а затем Российская империя, потом Советский Союз и сейчас Российская Федерация – воровали и воруют историю у всех народов, которые когда-либо завоевали.

– Она (РФ. – Ред.) пытается покорить народ, отобрать у него язык. Забрать себе самое важное из истории этого народа. А то, что не может забрать – просто уничтожить. Так было со всеми – с чеченцами, татарами, белорусами, – заметил Антон Дробович.

Он говорит, что сейчас те десятки республик, которые остаются в составе Российской Федерации, терпят системные притеснения языка, культуры, и скоро от них ничего не останется.

— У Украины — очень длинная и богатая история, в том числе и государственности. Княжеские времена характеризуются крепкими связями с королевскими дворами Европы, Византии. Также это и становление христианства. Очевидно, что для России это очень ценный исторический капитал, ведь таким образом она может себе продлить историю на 300-500 лет, — считает Дробович.

Сегодняшний праздник призван напомнить самим себе нашу тысячелетнюю историю, что украинцы появились не 30 лет назад, и даже не 100 лет назад, указывает историк:

– Украинцы были безгосударственным народом. Есть такое понятие. К примеру, сейчас это крымские татары. Это коренной народ Украины, у которого нет своего государства. Но Украина как республика обязана перед коренными народами — беречь их культуру, язык, традиции. Что, собственно, мы и делаем. Россия в таких случаях пытается народы растворить в себе.

Антон Дробович напомнил, что в XIX веке произошла кульминация самоосознания украинцев, чему очень способствовали культурные деятели, как, например, Тарас Шевченко. У нас уже был канон украинского языка. И именно тогда стало ясно, что украинцы – это великий народ, который не может быть без государства. По мнению Дробовича, это одна из основных причин возникновения УНР.

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Жестокие события сегодняшнего дня показывают, что российский президент не хочет видеть рядом с РФ сильную и свободную Украину.

– Мы самодостаточны жить своей свободной жизнью. А исследователи геополитики говорят, что без Украины невозможно существование Российской империи. Российская Федерация – это fail state (страна-неудачница). Она так и не смогла стать федерацией. Все, что РФ ни делает, все превращается в империю, — подчеркивает руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Антон Дробович.

Доктор исторических наук, президент Украинской академии геополитики и геостратегии Павел Гай-Нижник настаивает, что говорить о сохранении истории и государственности для любого народа, не только украинского, жизненно необходимо, с учетом его существования и будущего.

– Украинский народ именно сегодня ведет тотальную войну за жизнь, во всем жутком смысле этого слова. Ведет кровавую и бесшабашную войну за собственную государственность и за право выбора, за право быть… За право на существование. И залогом этому было, есть и будет национальное государство! Или же – пепел исторического мифа без бытия и без будущего, – заметил историк.

По словам Павла Гая-Нижника, становление украинского народа началось задолго до Киевской Руси.

— Мировые хроники (арабские, византийские, западноевропейские) и разные народы на Востоке и Западе знают нас как венедов, склавинов и антов, творивших свое протогосударство (племенной союз). И это происходило задолго до того, как на мировой арене возникла Русская Земля, которая затем превратилась в государство Русь с центром в Киеве, — отмечает доктор исторических наук.

Гай-Нижник соглашается, что Киевская Русь стала источником создания государства украинского народа. Даже потом Галицко-Волынское Государство сохраняло за собой название Русь.

Во времена Великого Княжества Литовского украинская культурно-религиозная традиция, как и староукраинский язык, приобрели государственный статус.

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По словам Павла Гая-Нижника, апогеем этнополитического развития стало начало XX века, ведь в конце 1917 года образовалась Украинская Народная Республика, и Западно-Украинская Народная Республика — в 1918 году, которые в январе 1919-го Актом воссоединения формально образовали единое государство.

Далее последовали важные периоды: Карпатской Украины (1939-й), восстановление Украинского Государства (1941-й), УССР и наконец независимость в 1991 году.

Введение Дня украинской государственности, по мнению историка, связано со стремлением не дать Кремлю в который раз украсть у Украины историческое и православно-христианское наследие.

Павел Гай-Нижник считает, что полная независимость Украины стала для российского президента Путина личным оскорблением и поражением, которое он просто отказывается признавать.

Историк отмечает, что нынешняя полномасштабная война, развязанная Россией, это война не только Украины и РФ.

– Мир слишком взаимоинтегрирован, а планета стала слишком маленькой, чтобы современные войны оставались проблемами только враждующих или конкурирующих сторон.

Российско-украинская война выявляет отчетливые признаки кризиса мировой системы безопасности, что приведет к цепочке глобальных изменений планетарного значения: изменятся не только границы и системы власти в Украине и России. Заложено начало масштабной трансформации евразийского пространства, начнется качественное и территориальное перераспределение рынков торговли и сырья, — прогнозирует историк.

Мир кардинально изменится, и к этим изменениям его будет побуждать российско-украинская война, ее последствия и уроки, подытожил доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

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