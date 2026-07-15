В среду, 15 июля, Украина в четвертый раз отмечает День государственности.

В июне 2023 года дату празднования Дня украинской государственности перенесли с 28 июля на 15, что совпадает с Днем крещения Киевской Руси. Сам же праздник был установлен указом президента от 24 августа 2021 года №423 и имеет целью привлечь внимание общества к традициям украинского государства.

В условиях полномасштабной войны России против Украины вопрос сохранения нашей государственности и тысячелетней истории является сверхважным.

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История нашей страны берет свое начало от основания Киева в V веке нашей эры. Мощной вехой был период Киевской Руси, ведь тогдашние князья имели родственные связи во всей Европе, а принятие христианства способствовало развитию культуры, письменности, образования.

Таким образом Киевская Русь уверенно вошла в общеевропейское культурно-религиозное пространство.

Именно в честь киевского князя Владимира Великого в День крещения Киевской Руси — Украины — 15 июля — установлен День украинской государственности.

Факты ICTV пообщались с украинскими историками, которые рассказали о ключевых периодах становления украинского государства.

День украинской государственности: путь к становлению

Бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович соглашается, что становление украинской государственности началось больше тысячи лет назад.

– Первые киевские князья являются основателями государственной традиции. Кроме того, это первое средневековое феодальное государство. Именно из Киевской Руси произошло название нашей денежной единицы, наш герб, в общем геральдическая колористика, — заметил руководитель Центра прав человека и мемориализации войны КШЕ.

Что касается времен Великого Княжества Литовского, то здесь, по словам Дробовича, можно проследить то, что киевская традиция была сильнее литовской, и собственно, на нее и повлияла.

Важной вехой развития государства был период казачества со своим вольнолюбивым и народническим укладом.

— Довольно сложным и противоречивым является период Гетманщины. Даже период Руины (второй половины XVII века) важен для создания государства, — подчеркнул Дробович.

Но важнейшим все же был период независимости современной Украины — с 1991 года и до настоящего времени, говорит он.

– И вот сейчас наша государственность и независимость закаляется в войне с Россией. Когда-то мы были просто соседями, а теперь — откровенные враги, — констатирует Дробович.

Он напоминает, что Московское царство, а затем Российская империя, потом Советский Союз и сейчас Российская Федерация – воровали и воруют историю у всех народов, которые когда-либо завоевали.

– Она (РФ. – Ред.) пытается покорить народ, отобрать у него язык. Забрать себе самое важное из истории этого народа. А то, что не может забрать – просто уничтожить. Так было со всеми – с чеченцами, татарами, белорусами, – заметил Антон Дробович.

Он говорит, что сейчас те десятки республик, которые остаются в составе Российской Федерации, терпят системные притеснения языка, культуры, и скоро от них ничего не останется.

— У Украины — очень длинная и богатая история, в том числе и государственности. Княжеские времена характеризуются крепкими связями с королевскими дворами Европы, Византии. Также это и становление христианства. Очевидно, что для России это очень ценный исторический капитал, ведь таким образом она может себе продлить историю на 300-500 лет, — считает Дробович.

Сегодняшний праздник призван напомнить самим себе нашу тысячелетнюю историю, что украинцы появились не 30 лет назад, и даже не 100 лет назад, указывает историк:

– Украинцы были безгосударственным народом. Есть такое понятие. К примеру, сейчас это крымские татары. Это коренной народ Украины, у которого нет своего государства. Но Украина как республика обязана перед коренными народами — беречь их культуру, язык, традиции. Что, собственно, мы и делаем. Россия в таких случаях пытается народы растворить в себе.

Антон Дробович напомнил, что в XIX веке произошла кульминация самоосознания украинцев, чему очень способствовали культурные деятели, как, например, Тарас Шевченко. У нас уже был канон украинского языка. И именно тогда стало ясно, что украинцы – это великий народ, который не может быть без государства. По мнению Дробовича, это одна из основных причин возникновения УНР.

Жестокие события сегодняшнего дня показывают, что российский президент не хочет видеть рядом с РФ сильную и свободную Украину.

– Мы самодостаточны жить своей свободной жизнью. А исследователи геополитики говорят, что без Украины невозможно существование Российской империи. Российская Федерация – это fail state (страна-неудачница). Она так и не смогла стать федерацией. Все, что РФ ни делает, все превращается в империю, — подчеркивает руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Антон Дробович.

Доктор исторических наук, президент Украинской академии геополитики и геостратегии Павел Гай-Нижник настаивает, что говорить о сохранении истории и государственности для любого народа, не только украинского, жизненно необходимо, с учетом его существования и будущего.

– Украинский народ именно сегодня ведет тотальную войну за жизнь, во всем жутком смысле этого слова. Ведет кровавую и бесшабашную войну за собственную государственность и за право выбора, за право быть… За право на существование. И залогом этому было, есть и будет национальное государство! Или же – пепел исторического мифа без бытия и без будущего, – заметил историк.

По словам Павла Гая-Нижника, становление украинского народа началось задолго до Киевской Руси.

— Мировые хроники (арабские, византийские, западноевропейские) и разные народы на Востоке и Западе знают нас как венедов, склавинов и антов, творивших свое протогосударство (племенной союз). И это происходило задолго до того, как на мировой арене возникла Русская Земля, которая затем превратилась в государство Русь с центром в Киеве, — отмечает доктор исторических наук.

Гай-Нижник соглашается, что Киевская Русь стала источником создания государства украинского народа. Даже потом Галицко-Волынское Государство сохраняло за собой название Русь.

Во времена Великого Княжества Литовского украинская культурно-религиозная традиция, как и староукраинский язык, приобрели государственный статус.

По словам Павла Гая-Нижника, апогеем этнополитического развития стало начало XX века, ведь в конце 1917 года образовалась Украинская Народная Республика, и Западно-Украинская Народная Республика — в 1918 году, которые в январе 1919-го Актом воссоединения формально образовали единое государство.

Далее последовали важные периоды: Карпатской Украины (1939-й), восстановление Украинского Государства (1941-й), УССР и наконец независимость в 1991 году.

Введение Дня украинской государственности, по мнению историка, связано со стремлением не дать Кремлю в который раз украсть у Украины историческое и православно-христианское наследие.

Павел Гай-Нижник считает, что полная независимость Украины стала для российского президента Путина личным оскорблением и поражением, которое он просто отказывается признавать.

Историк отмечает, что нынешняя полномасштабная война, развязанная Россией, это война не только Украины и РФ.

– Мир слишком взаимоинтегрирован, а планета стала слишком маленькой, чтобы современные войны оставались проблемами только враждующих или конкурирующих сторон. Российско-украинская война выявляет отчетливые признаки кризиса мировой системы безопасности, что приведет к цепочке глобальных изменений планетарного значения: изменятся не только границы и системы власти в Украине и России. Заложено начало масштабной трансформации евразийского пространства, начнется качественное и территориальное перераспределение рынков торговли и сырья, — прогнозирует историк.

Мир кардинально изменится, и к этим изменениям его будет побуждать российско-украинская война, ее последствия и уроки, подытожил доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

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