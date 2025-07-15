Українці тут будуть завжди: привітання Зеленського до Дня Державності

Президент Володимир Зеленський опублікував звернення з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Русі – України.

День Української Державності – звернення Зеленського

Глава держави підкреслив тяглість української історії та силу народу, який завжди обирає життя й цінності. Зеленський нагадав, що дата 15 липня – це символічний міст між поколіннями: від хрещення Русі до сучасної боротьби за свободу.

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– Цей день – про зв’язок. Про всі етапи нашого державотворення й те, що об’єднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз, — зазначив президент.

Володимир Зеленський згадав історії українців під час війни – військових на “нулі”, мам з дітьми в метро, дідусів, які надувають матраци для онуків в укриттях, людей, які попри все відкривають кафе, саджають квіти, їдуть на роботу, донатять, тримаються.

Президент України наголосив: усе це – прояв живої державності, справжньої сили народу, який не дозволив жорстокості зруйнувати себе зсередини.

– Найкраще – в наших людях, які попри війну, сльози й біль зберегли в собі людину, бережуть одне одного, а значить – бережуть свою державу, — сказав президент.

Зеленський подякував кожному на фронті й у тилу, хто творить сьогодення України. Він додав, що сила нашого народу не в гучних епітетах, а в тому, що ми просто не хочемо іншої долі, окрім української.

– Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер, — акцентував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, День Української Державності щорічно відзначається 15 липня — у день вшанування памʼяті князя Володимира Великого, який охрестив Русь у 988 році.