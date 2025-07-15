Киберудар по дронам: ГУР атаковало российского производителя беспилотников, уничтожены данные

Украинские киберспециалисты из Главного управления разведки МОУ совместно с хакерами Украинского киберальянса и группой BO Team провели масштабную операцию против российской компании Гаскар Интеграция, одного из крупнейших поставщиков беспилотников для армии РФ.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в украинской разведке.

ГУР вывело из строя сеть производителя дронов для РФ

По данным источника, в результате хакерской атаки был получен доступ к более 47 терабайтам технической информации, касающейся производства дронов. Все эти данные уже переданы Силам обороны Украины для усиления работы по выявлению и обезвреживанию вражеских беспилотников.

Сейчас смотрят

Кроме того, на серверах компании уничтожена вся внутренняя информация, включая 10 ТБ резервных копий. Пострадал и сам производственный процесс: на предприятии не работают интернет, бухгалтерские и производственные программы, парализована работа центра разработок.

Сломаны и похищены анкеты сотрудников компании, а доступ в здание завода временно заблокирован — двери были заперты, хотя работники имели возможность выйти через аварийные выходы.

Это уже не первая громкая кибероперация ГУР против российского ВПК. Такая атака наносит удар не только по репутации, но и по логистике и боевым возможностям армии РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.