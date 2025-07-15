Кіберудар по дронах: ГУР атакувало російського виробника безпілотників, знищено дані

Українські кіберфахівці з Головного управління розвідки МОУ спільно з хакерами Українського кіберальянсу та групою BO Team провели масштабну операцію проти російської компанії Гаскар Интеграция, одного з найбільших постачальників безпілотників для армії РФ.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело в українській розвідці.

ГУР вивело з ладу мережу виробника дронів для РФ

За даними джерела, внаслідок хакерської атаки було отримано доступ до понад 47 терабайтів технічної інформації, що стосується виробництва дронів. Усі ці дані вже передано Силам оборони України для посилення роботи з виявлення та знешкодження ворожих безпілотників.

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Окрім того, на серверах компанії знищено всю внутрішню інформацію, включно з 10 ТБ резервних копій. Зазнав пошкоджень і сам виробничий процес: на підприємстві не працюють інтернет, бухгалтерські та виробничі програми, паралізована робота центру розробок.

Зламано та викрадено анкети співробітників компанії, а доступ до будівлі заводу тимчасово заблоковано — двері були замкнені, хоча працівники мали можливість вийти через аварійні виходи.

Це вже не перша гучна кібероперація ГУР проти російського ВПК. Така атака завдає удару не лише по репутації, а й по логістиці та бойовим можливостям армії РФ.

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