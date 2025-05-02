На майские без интернета: киберразведка Украины мощно атаковала провайдеров Сибири

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны накануне российских майских праздников атаковали инфраструктуру крупных интернет-провайдеров РФ. В результате тысячи пользователей оказались без доступа к интернету.

— С 30 апреля по 2 мая в российских СМИ и пабликах фиксируются многочисленные обращения и жалобы пользователей, которые не могут воспользоваться услугами интернет-провайдеров, — говорится в сообщении.

Атака на компании в Сибири

В частности, в результате DDOS-атак были перегружены и выведены из строя сервера четырех филиалов компании в Сибири, а именно в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерове и Красноярске.

Представители интернет-провайдеров подтверждают факт мощной DDOS-атаки, фиксируют сбои в работе личного кабинета и мобильного приложения Мои Сибсети, а также призывают пользователей прекратить жаловаться, так как перегружается еще и телефонная линия.

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Телеком-оператор Сибсети (Сибирские сети) основан в 2004 году и предоставляет услуги по доступу в широкополосный интернет, IP-телефонию и цифровое телевидение. Работает в 39 городах Сибири.

Как сообщалось, в январе текущего года киберспециалисты ГУР осуществили DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний Газпром и Газпромнефть.

Источник : Укринформ

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