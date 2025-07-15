Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за депортацию и вербовку украинских детей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об установлении ответственности за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку и использование в военных целях представителем иностранного государства.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины в карточке законопроекта №4499-IX от 17.06.2025.
Уголовная ответственность за депортацию украинских детей
— Это значительно облегчит работу правоохранительных органов по привлечению конкретных российских чиновников и всех причастных лиц к ответственности за каждое из очерченных преступлений против украинских детей, — отмечают в Верховной Раде.
Там утверждают, что это реальный вклад парламента в международную инициативу президента Украины Bring Kids Back UA.
Соавтор законопроекта, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что очень символично, что в День украинской государственности президент подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно установления ответственности:
- за незаконное перемещение и депортацию украинских детей;
- неоправданную задержку репатриации ребенка;
- вербовку и использование ребенка для участия в вооруженном конфликте, военных (боевых) действиях.
— Речь идет, разумеется, о стране-агрессоре России и ее преступлениях против украинских детей. Теперь они отдельно выделены в нашем законодательстве. По каждому из них предусмотрена уголовная ответственность от восьми до 12 лет лишения свободы, — подчеркнула Кондратюк.
Она отметила, что закон №4499-IX нужен для дальнейших возможностей расширения украинских и международных санкций против российских чиновников и других лиц, которые аргументированно будут фигурировать в производствах по этим статьям Уголовного кодекса.
17 июня Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12170, которым вводится уголовная ответственность за депортацию и неоправданную задержку репатриации детей.