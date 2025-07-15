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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за депортацію і вербування українських дітей

дитина діти
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання у військових цілях представником іноземної держави.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у картці законопроєкту №4499-IX від 17.06.2025.

Кримінальна відповідальність за депортацію українських дітей

– Це значно полегшить роботу правоохоронних органів із притягнення конкретних російських чиновників та всіх причетних осіб до відповідальності за кожен з окреслених злочинів проти українських дітей, – зазначають у Верховній Раді.

Там стверджують, що це реальний внесок парламенту в міжнародну ініціативу президента України Bring Kids Back UA.

Зараз дивляться

Співавторка законопроєкту, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що дуже символічно, що у День української державності президент підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності:

  • за незаконне переміщення і депортацію українських дітей;
  • невиправдану затримку репатріації дитини;
  • вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діях.

– Йдеться, зрозуміло, про країну-агресора Росію та її злочини проти українських дітей. Тепер вони окремо виокремлені в нашому законодавстві. Щодо кожного з них передбачена кримінальна відповідальність від восьми до 12 років позбавлення волі, – наголосила Кондратюк.

Вона зазначила, що закон №4499-IX потрібен для подальших можливостей розширення українських та міжнародних санкцій проти російських чиновників та інших осіб, які аргументовано фігуруватимуть у провадженнях за цими статтями Кримінального кодексу.

17 червня Верховна Рада України підтримала у цілому законопроєкт №12170, яким запроваджується кримінальна відповідальність за депортацію та невиправдану затримку репатріації дітей.

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийДепортаціяЗаконОлена Кондратюк
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