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Зеленский подписал закон о множественном гражданстве: что известно

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал переданный Верховной Радой закон о множественном гражданстве и поблагодарил депутатов за поддержку данных решений.

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Глава государства отметил, что благодаря множественному гражданству будет возможность создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего народа – миллионов украинцев на всех континентах, а также представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Кроме того, Зеленский поручил правительственным чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации подписанных законов, в том числе и о множественном гражданстве.

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— Уже есть возможность начать определение первых стран-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство, — сообщил президент.

Закон о множественном гражданстве: что предусматривает

Этот документ станет шагом к законодательному урегулированию статуса миллионов наших граждан за границей. К тому же, он имеет важное символическое значение в условиях войны.

Законопроект определяет случаи, в которых допустимо наличие у нашего гражданина одновременно гражданства другого государства:

  • В случае обретения ребенком гражданства Украины по рождению, а также гражданства другой страны.
  • В случае усыновления украинского ребенка иностранцами ребенок может иметь гражданство Украины и страны усыновителей.
  • В случае автоматического приобретения гражданства иностранного государства после женитьбы на иностранце.
  • Если совершеннолетний гражданин Украины автоматически получает гражданство другого государства согласно его законам, но документального подтверждения этого не имеет.
  • В случае обретения гражданства Украины иностранцами в упрощенном порядке, если их страна входит в определенный Кабмином перечень.
  • Если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства из списка стран, граждане которых имеют право на украинское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, что в августе 2024 года инициатором закону о множественном гражданстве выступил президент Владимир Зеленский.

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Фото: Владимир Зеленский

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийПодвійне громадянство
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