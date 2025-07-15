Зеленський підписав закон про множинне громадянство: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав переданий Верховною Радою закон про множинне громадянство та подякував депутатам за підтримку цих рішень.

Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Голова держави зауважив, що завдяки множинному громадянству буде можливість створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Крім того, Зеленський доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів, зокрема і про множинне громадянство.

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– Вже є можливість почати визначення перших країн-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство, – повідомив президент.

Закон про множинне громадянство: що передбачає

Цей документ стане кроком до законодавчого врегулювання статусу мільйонів наших громадян за кордоном. До того ж, він має важливе символічне значення в умовах війни.

Законопроєкт окреслює випадки, в яких наявність у нашого громадянина одночасно громадянства іншої держави допустима:

Якщо повнолітній громадянин України автоматично отримує громадянство іншої держави згідно з її законами, проте не має документального підтвердження цього.

У разі набуття дитиною громадянства України за народженням, а також громадянства іншої країни.

У разі всиновлення української дитини іноземцями – дитина може мати громадянство України та країни усиновлювачів.

У разі автоматичного набуття громадянства іноземної держави після одруження з іноземцем.

Якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави з переліку країн, громадяни яких мають право на українське громадянство у спрощеному порядку.

У разі набуття громадянства України іноземцями у спрощеному порядку, якщо їхня країна входить до визначеного Кабміном переліку.

Нагадаємо, що ініціатором закону про множинне громадянство виступив президент Володимир Зеленський, зареєструвавши відповідний документ у серпні 2024 року.

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