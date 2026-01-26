С 16 января в Украине официально заработал закон 4502-ІХ, который позволяет иметь паспорта нескольких стран одновременно. Теперь украинцы могут законно получать гражданство других государств, если эти страны есть в перечне, утвержденном правительством.

Факты ICTV вместе с миграционным юристом ЮК Приходько и партнеры Елизаветой Мазур и управляющим партнером АО EvrikaLaw, председателем Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андреем Шабельковым разобрались с тем, что предусматривает закон о множественном гражданстве в Украине

Множественное гражданство: что известно о принятии закона

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский внес законопроект, направленный на регулирование вопросов получения и сохранения украинского гражданства.

Сейчас смотрят

В нем были прописаны случаи, когда разрешается множественное гражданство, а также предусмотрены упрощенные правила для некоторых категорий иностранцев по приобретению или восстановлению украинского гражданства.

Почти через год, а именно 18 июня 2025 года, ВР в целом приняла законопроект о множественном (двойном) гражданстве. 243 парламентария поддержали этот документ.

Ключевые изменения в первоначальном и финальном законопроекте о множественном гражданстве

После первого чтения законопроект №11469 о множественном гражданстве претерпел изменения. Для второго чтения, напоминает Андрей Шабельников, подготовили сравнительную таблицу объемом 560 страниц, а финальный вариант документа также дорабатывали.

Основное внимание при правках было сосредоточено на формировании списка стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство. В частности, было предложено, что при формировании такого списка Кабмин должен учитывать:

членство государства в Европейском Союзе;

ввела ли страна санкции против РФ из-за вооруженной агрессии против Украины.

— То есть ключевой логикой определения дружественных государств является вхождение в состав ЕС, а также четкая позиция по осуждению преступных действий Российской Федерации через применение санкционных ограничений, — объяснил Шабельников.

Юрист Елизавета Мазур подчеркнула, что эти изменения имеют цель не только определить страны для разрешенного двойного гражданства, но и усилить механизмы защиты национальной безопасности.

Среди нововведений закона о множественном гражданстве:

Обязательное информирование государства.

Если гражданин Украины получит другое гражданство, он обязан сообщить об этом компетентным органам. За сокрытие этого факта могут быть предусмотрены правовые последствия — например, ограничение в праве занимать государственные должности или участвовать в выборах.

Уточнены основания для прекращения гражданства.

Это сделано для того, чтобы украинцы не теряли гражданство автоматически при получении паспорта другой страны — особенно это касается жителей временно оккупированных территорий.

Урегулирован вопрос защиты персональных данных в процессе подтверждения наличия второго гражданства.

Упрощена процедура для этнических украинцев.

Иностранцы с украинским происхождением смогут получить гражданство по упрощенной процедуре. Экзамены по украинскому языку и истории они смогут сдать уже после получения паспорта, но в четко определенные сроки.

Какие условия получения украинского паспорта

Закон о множественном гражданстве устанавливает ряд условий для получения гражданства Украины. В частности, претенденты должны:

признавать и соблюдать Конституцию и законы Украины, что подтверждается соответствующим заявлением;

иметь разрешение на иммиграцию, за исключением военнослужащих, беженцев и лиц без гражданства;

знать основы Конституции и истории Украины, владеть государственным языком, что подтверждается сдачей соответствующих экзаменов (их могут отсрочить на два года для иностранцев, прослуживших в Силах обороны более года, а также для лиц, представляющих государственный интерес — выдающихся ученых, художников, меценатов и т.д.);

иметь законные источники существования, но это требование не касается беженцев и военных;

проживать в Украине непрерывно в течение последних пяти лет.

В то же время предусмотрены определенные исключения. Например, этнические украинцы, которые подтвердят свое происхождение, могут получить гражданство без требования пятилетнего проживания в стране.

Такое же право предоставляется лицам с выдающимися заслугами перед Украиной или тем, чье вступление в гражданство является важным для государства.

Для лиц, состоящих в браке с гражданином Украины, необходимый срок проживания составляет три года. Это же условие распространяется на иностранцев, которые служили в украинской армии, а также на беженцев и тех, кому предоставлено убежище.

Иностранцы, получившие украинский паспорт, будут иметь равные права и обязанности с гражданами Украины, включая избирательное право и обязанность проходить военную службу.

Множественное гражданство: преимущества

Множественное гражданство в Украине открывает новые перспективы как для украинцев, проживающих заграницей, так и для иностранцев, связавших свою жизнь с нашей страной.

Согласно закону о множественном гражданстве, особую выгоду могут получить:

иностранцы, воюющие на стороне Украины;

иностранцы, постоянно проживающие в Украине более пяти лет (должны сдать экзамены по знанию языка, истории и Конституции);

дети, рожденные за рубежом, смогут получить и украинское гражданство, и гражданство страны рождения.

Как отмечает Андрей Шабельников, множественное гражданство имеет преимущества в том, что это упрощает международную мобильность — украинцы смогут свободно путешествовать и работать в дружественных странах, а также вести бизнес за пределами Украины.

Еще одно важное преимущество множественного гражданства, по мнению юриста Елизаветы Мазур, — возможность для украинцев заграницей сохранять украинский паспорт даже после получения гражданства другого государства. Это особенно актуально для тех, кто был вынужден уехать из-за войны.

Какие риски несет множественное гражданство в Украине

Несмотря на преимущества, множественное гражданство риски также имеет. Один из главных — это возможность злоупотреблять. Например, человек может пытаться избежать ответственности или военной службы, прикрываясь другим гражданством. Именно поэтому после вступления закона в силу нужна серьезная работа над согласованием украинского законодательства с нормами стран-партнеров, чтобы минимизировать эти риски.

Также возникают сложности с определением налогового резидентства и обязанностей перед разными государствами. Как отметил Шабельников, эти вопросы требуют дополнительного нормативного регулирования.

Есть и другая опасность закона о множественном гражданстве: при отсутствии четких правил может случиться, что два гражданина Украины будут иметь разные права или доступ к социальной защите в зависимости от наличия второго паспорта.

Елизавета Мазур также обратила внимание на то, что в случае совершения преступления в одной стране, гражданин со вторым паспортом может пытаться избежать уголовной ответственности, ссылаясь на гражданство другого государства.

Кроме того, к перечню рисков следует отнести отсутствие четкого механизма контроля за вторым гражданством, обмена информацией между государствами и ответственности за сокрытие второго паспорта.

— Закон действительно имеет мощный потенциал для сближения с диаспорой и сохранения связи с миллионами украинцев по всему миру. Однако для его эффективного внедрения необходимы надежные механизмы безопасности, четкая система учета второго гражданства и исключение злоупотреблений, в частности со стороны лиц, имеющих связи с государством-агрессором, — отметила Мазур.

Не противоречит ли множественное гражданство Конституции Украины

На первый взгляд, множественное гражданство в Украине противоречит статье 4 Конституции, где говорится о едином гражданстве.

Однако, как объяснила юрист, термин единое гражданство Украины означает не запрет, а особый юридический подход. Украина не признает другие гражданства в своей правовой системе — то есть в пределах страны лицо, даже имея несколько паспортов, считается исключительно гражданином Украины.

Кто не сможет получить украинское гражданство

Несмотря на открытость новой политики, закон о множественном гражданстве в Украине предусматривает ряд четких ограничений.

Как объясняет адвокат Андрей Шабельников, документ достаточно четко очерчивает круг лиц, которые не смогут претендовать на украинский паспорт.

В частности, гражданство Украины не могут получить:

лица, добровольно получившие гражданство государств, граждане которых не имеют права на упрощенное получение гражданства Украины;

те, кто проходил военную службу по контракту в РФ;

лица, осужденные в Украине за преступления против национальной безопасности, после вступления приговора в законную силу.

Множественное гражданство как ответ на демографический кризис

Множественное гражданство в Украине может стать важным инструментом для преодоления демографического кризиса, поскольку из-за полномасштабной войны количество украинцев сократилось до 32 млн человек, предполагал ранее в интервью Die Welt уже бывший министр национального единства Алексей Чернышов.

Как отмечает юрист Елизавета Мазур, новый закон не только сохраняет связь с диаспорой, но и существенно облегчает получение гражданства Украины иностранцами.

На сегодняшний день, чтобы стать украинцем, необходимо было выйти из другого гражданства. Это часто становилось барьером для иностранцев, которые хотели интегрироваться в украинское общество.

Закон о множественном гражданстве по сути отменяет это требование: теперь иностранец сможет получить украинский паспорт, не отказываясь от имеющегося. Таким образом, подчеркнула Мазур, граждан Украины станет больше.

В бывшем Министерстве национального единства Украины также отметили, что закон создан в ответ на демографические и вызовы безопасности, а также для восстановления и поддержания связи с миллионами украинцев, проживающих за рубежом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.