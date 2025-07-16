31 отдельная механизированная бригада ВСУ будет носить имя генерала УПА

Президент Владимир Зеленский присвоил 31-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование в честь генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

Соответствующий указ №488/2025 обнародован на сайте главы государства.

Отныне формирование официально будет называться 31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого Сухопутных войск ВСУ.

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Во время торжеств по случаю Дня Украинской Государственности президент вручил командиру бригады Сергею Смоляку почетную ленту с новым наименованием.

— Имеем честь носить имя выдающегося украинского военного деятеля, который посвятил свою жизнь святому делу борьбы за независимость Украины. Служим украинскому народу!, — отметили в заявлении бригады.

Кто такой Леонид Ступницкий

Леонид Ступницкий — украинский военный деятель эпохи УНР и Второй мировой войны. Родился на Житомирщине, получил агрономическое образование в Киеве, служил в Российской имперской армии во время Первой мировой.

С 1917 по 1921 год принимал участие в боевых действиях в рядах Армии УНР, был участником Зимних походов, командиром конного полка. Позже — генерал УПА, руководитель Генштаба УПА-Север.

В 1944 году, попав в окружение НКВД на Ровенщине, чтобы не сдаться, покончил с собой. Посмертно удостоен звания генерал-хорунжего УПА.

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