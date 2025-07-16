31 окрема механізована бригада ЗСУ носитиме ім’я генерала УПА

Президент Володимир Зеленський присвоїв 31-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування на честь генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Відповідний указ №488/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Відтепер формування офіційно називатиметься 31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Сухопутних військ ЗСУ.

Зараз дивляться

Під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності президент вручив командиру бригади Сергію Смоляку почесну стрічку з новим найменуванням.

– Маємо за честь носити ім’я видатного українського військового діяча, який присвятив своє життя святій справі боротьби за незалежність України. Служимо українському народові!, – зазначили в заяві бригади.

Хто такий Леонід Ступницький

Леонід Ступницький — український військовий діяч доби УНР та Другої світової війни. Народився на Житомирщині, здобув агрономічну освіту в Києві, служив у Російській імперській армії під час Першої світової.

З 1917 до 1921 року брав участь у бойових діях у лавах Армії УНР, був учасником Зимових походів, командиром кінного полку. Пізніше — генерал УПА, керівник Генштабу УПА-Північ.

У 1944 році, потрапивши в оточення НКВС на Рівненщині, щоб не здатися, вкоротив собі віку. Посмертно удостоєний звання генерал-хорунжого УПА.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.