Отражал атаку РФ 29 июня: погибшему пилоту F-16 Устименко присвоили Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский указом посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда полковнику Максиму Устименко.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

— За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Устименко Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно), — говорится в указе №444/2025.

Что известно о погибшем пилоте F-16 Устименко

В ночь на 29 июня Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Во время отражения воздушных целей, к сожалению, погиб пилот F-16 Максим Устименко.

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Как отметил глава государства в своем вечернем видеообращении, “Максим Устименко воевал еще со времен АТО, он освоил четыре типа самолетов, и на его счету — действительно важные результаты для Украины”.

Он был однокурсником погибшего в 2023 году украинского летчика Андрея Пильщикова Джуса.

Фото: Лилия Аверьянова

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