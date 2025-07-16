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ФАБ-500: характеристики бомбы и интересные факты

ФАБ-500: характеристики бомбы
Фото: Getty Images

Россияне часто используют советские авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. Это – фугасные авиабомбы свободного полета. Что известно о ФАБ-500 и какие характеристики бомбы – читайте в материале.

ФАБ-500: что известно

С 2023 года Россия начала активно модернизировать ФАБ-500, оснащая их планирующими модулями (УМПК — унифицированный модуль планирования и коррекции). Ими страна-агрессор атакует города, которые находятся в непосредственной близости к фронту — Часов Яр, Авдеевку, Купянск. Также под ударом не раз находилось и Доброполье. Так, 16 июля именно ФАБ-500 РФ нанесла удар по городу в Донецкой области, в результате чего погибли и были ранены люди.

На фронте, не имея возможности массово и эффективно применять авиационное ракетное вооружение, Россия перешла на тотальное применение авиационных бомб, которые после доработки устанавливаемыми универсальными модулями планирования и коррекции полетом (УМПК) применялись на расстоянии 30 км и более до подлета к линии боестолкновений.

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Обычная, даже старая советская, авиационная бомба ФАБ-500 превращалась в дальнобойное средство поражения, с повышенными показателями точности. Это позволяло российской авиации использовать безграничные запасы данных бомб в режиме 24/7 с минимальными рисками как для пилотов, так и для машин.

ФАБ-500: технические характеристики бомбы

ФАБ-500 – авиационная бомба калибра 500 кг, предназначенная для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, энергетических сооружений, крепостных укреплений и военной техники.

  • общая длина (без взрывателя) – 2470;
  • диаметр – 400;
  • масса бомбы (без взрывателя) – 497 кг;
  • масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте – 300 кг;
  • радиус сплошной зоны поражения для легкоуязвимой техники – 31-54 м;
  • радиус сплошной зоны поражения для легкобронированной техники – 15м.
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