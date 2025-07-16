ФАБ-500: характеристики бомби та цікаві факти

Росіяни часто використовують радянські авіаційні бомби ФАБ-500 та ФАБ-1500. Це – фугасні авіабомби вільного польоту. Що відомо про ФАБ-500 та які характеристики бомби – читайте в матеріалі.

ФАБ-500: що відомо

З 2023 року Росія почала активно модернізувати ФАБ-500, оснащуючи їх плановими модулями (УМПК – уніфікований модуль планування і корекції). Ними країна-агресор атакує міста, які знаходяться в безпосередній близькості до фронту – Часів Яр, Авдіївку, Куп’янськ. Також під ударом не раз опинялося і Добропілля. 16 липня саме нею РФ вдарила по місту у Донецькій області, внаслідок чого загинули та були поранені люди.

На фронті, не маючи можливості масово та ефективно застосовувати авіаційне ракетне озброєння, Росія перейшла на тотальне застосування авіаційних бомб, які після доопрацювання встановлюваними універсальними модулями планування та корекції польотом (УМПК) застосовувалися на відстані за 30 км і більше, до підльоту до лінії боєзіткнень.

Зараз дивляться

Звичайна, навіть стара радянська, авіаційна бомба ФАБ-500 перетворювалася на далекобійний засіб ураження, з підвищеними показниками точності.

Це дозволяло російській авіації використовувати безмежні запаси даних бомб у режимі 24/7 з мінімальними ризиками як для пілотів, так і для самих машин.

ФАБ-500: технічні характеристики бомби

ФАБ-500 – авіаційна бомба калібру 500 кг, призначена для ураження військово-промислових об’єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень та військової техніки.

загальна довжина (без підривника) – 2470;

діаметр – 400;

маса бомби (без підривника) – 497 кг;

маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті – 300 кг;

наведений радіус суцільної зони ураження для легковразливої техніки – 31-54 м;

наведений радіус суцільної зони ураження для легкоброньованої техніки – 15м.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.