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Герман Сметанин возглавит Укроборонпром – Зеленский

Герман Сметанін

Укроборонпром возглавит Герман Сметанин, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сметанин станет новым главой Укроборонпрома

Герман Сметанин возглавит Укроборонпром, сообщил Зеленский. Сметанин является министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

— Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях – около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше, – сообщил глава государства.

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По его словам, нужно больше наших возможностей перенести войну на территорию России – туда, откуда пришла война.

– Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство, – добавил он.

Зеленский выразил уверенность в том, что это можно реализовать, хотя это и непросто.

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Фото: Минстратегпром

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