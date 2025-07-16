Герман Сметанин возглавит Укроборонпром – Зеленский
Укроборонпром возглавит Герман Сметанин, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Сметанин станет новым главой Укроборонпрома
Герман Сметанин возглавит Укроборонпром, сообщил Зеленский. Сметанин является министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
— Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях – около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше, – сообщил глава государства.
По его словам, нужно больше наших возможностей перенести войну на территорию России – туда, откуда пришла война.
– Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство, – добавил он.
Зеленский выразил уверенность в том, что это можно реализовать, хотя это и непросто.
Фото: Минстратегпром