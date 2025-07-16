Герман Сметанин возглавит Укроборонпром – Зеленский

Укроборонпром возглавит Герман Сметанин, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сметанин станет новым главой Укроборонпрома

Герман Сметанин возглавит Укроборонпром, сообщил Зеленский. Сметанин является министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

— Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях – около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше, – сообщил глава государства.

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По его словам, нужно больше наших возможностей перенести войну на территорию России – туда, откуда пришла война.

– Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство, – добавил он.

Зеленский выразил уверенность в том, что это можно реализовать, хотя это и непросто.

Фото: Минстратегпром

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