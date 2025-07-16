Герман Сметанін очолить Укроборонпром – Зеленський

Укроборонпром очолить Герман Сметанін, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Герман Сметанін стане новим очільником Укроборонпрому

Герман Сметанін очолить Укроборонпром, повідомив Зеленський. Наразі Сметанін є міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

– Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше, – повідомив голова держави.

Зараз дивляться

За його словами, потрібно більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли.

– Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво, – додав він.

Зеленський висловив впевненість у тому, що це можна реалізувати, хоча це й непросто.

Фото: Мінстратегпром

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