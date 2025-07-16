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Марина Терюханова, редактор ленты
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Карта гроз: как отследить молнии и грозовые фронты

карта гроз
Фото: Pexels

Гроза — это не только громкие звуки и молнии за окном, но и потенциальная опасность. Чтобы знать, где сейчас гроза, и успеть вовремя укрыться, можно воспользоваться онлайн-картами молний и гроз.

Они показывают, где гроза и в каком направлении она движется. Все это в реальном времени, прямо на экране телефона или компьютера.

Где найти такие карты, как они работают и можно ли им доверять, читайте в нашем материале.

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Существует ли карта гроз и молний

Такая карта не просто существует, а считается стандартным инструментом в сфере метеорологии. Она основана на данных спутников и радаров, фиксирующих электрические разряды в атмосфере. Данные обычно обновляются в режиме реального времени или с незначительной задержкой.

Такие сервисы позволяют видеть карту молний в реальном времени, оценить интенсивность грозы, получать оповещения о приближении грозового фронта.

Где найти карту гроз и молний:

  • Blitzortung / LightningMaps.org. Один из самых точных сервисов. Показывает удары молний в реальном времени, с распределением по географии, направлению и даже задержкой звука.
Скрин карти гроз

Скрин карти гроз

  • Meteopool Lightning Radar. Это карта с точками разрядов по Европе. Идеально подходит для Украины, Польши, Словакии. Имеет фильтры по интенсивности и направлению.
  • Windy.com (Thunderstorm Layer) — один из самых популярных погодных сервисов. Визуализирует грозовые ячейки вместе с температурой, ветром, облаками и тому подобное. Данные — из официальных метеостанций и ECMWF, ICON, GFS.
  • Ventusky.com. Удобная карта со слоем молнии (Lightning), на которой можно отследить грозу по часам, направление движения, сопутствующие явления.

Как работает радар погоды

Система сканирует атмосферу и фиксирует отраженное излучение от осадков или электрических разрядов. Для молний используют специализированные антенны, которые улавливают электромагнитные импульсы. Данные обрабатываются на сервере и передаются в виде карты с метками. Чем больше точек, тем активнее гроза.

Ни одна из карт не дает абсолютной точности. Например, может быть задержка в несколько секунд или минут. Чувствительность карт зависит от наличия сенсоров в регионе.

Некоторые карты ограничены только Европой или Северной Америкой.

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