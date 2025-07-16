Карта гроз: як відстежити блискавки та грозові фронти

Гроза – це не тільки гучні звуки й блискавки за вікном, а й потенційна небезпека. Щоб знати, де зараз гроза, і встигнути вчасно сховатися, можна скористатися онлайн-картами блискавок і гроз.

Вони показують, де гроза і в якому напрямку вона рухається. Усе це в реальному часі, прямо на екрані телефона чи комп’ютера.

Де знайти такі карти, як вони працюють і чи можна їм довіряти, читайте в нашому матеріалі.

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Чи існує карта гроз і блискавок

Така карта не просто існує, а вважається стандартним інструментом у сфері метеорології. Вона заснована на даних супутників та радарів, що фіксують електричні розряди в атмосфері. Дані зазвичай оновлюються в режимі реального часу або з незначною затримкою.

Такі сервіси дозволяють бачити карту блискавок у реальному часі, оцінити інтенсивність грози, отримувати сповіщення про наближення грозового фронту.

Де знайти карту гроз і блискавок:

Blitzortung / LightningMaps.org. Один із найточніших сервісів. Показує удари блискавок у реальному часі, з розподілом за географією, напрямом і навіть затримкою звуку.

Meteopool Lightning Radar . Це мапа з точками розрядів по Європі. Ідеально підходить для України, Польщі, Словаччини. Має фільтри по інтенсивності та напрямку.

Windy.com (Thunderstorm Layer) – один із найпопулярніших погодних сервісів. Візуалізує грозові осередки разом із температурою, вітром, хмарами тощо. Дані з офіційних метеостанцій та ECMWF, ICON, GFS.

Ventusky.com. Зручна карта з шаром блискавки (Lightning), на якій можна відстежити грозу по годинах, напрям руху, супутні явища.

Як працює радар погоди

Система сканує атмосферу та фіксує відбите випромінювання від опадів чи електричних розрядів. Для блискавок використовують спеціалізовані антени, які вловлюють електромагнітні імпульси. Дані обробляються на сервері та передаються у вигляді карти з мітками. Чим більше точок, тим активніша гроза.

Жодна з карт не дає абсолютної точності. Наприклад, може бути затримка в кілька секунд чи хвилин. Чутливість карт залежить від наявності сенсорів у регіоні.

Деякі карти обмежені лише Європою або Північною Америкою.

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