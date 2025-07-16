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На Украину надвигается непогода: в каких областях ожидается гроза, град и шквалы

дощ гроза
Фото: Pixabay

Погода в Украине испортится в ближайшие три часа — в некоторых регионах ожидаются грозы, град и шквалы.

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтый).

Погода в Украине 16 июля: где ждать непогоды

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток 16 июля в семи областях Украины — Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской — гроза, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

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Там также предупредили, что такие погодные условия могут вызвать осложнения работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ранее синоптик Наталья Птуха прогнозировала продолжение жары на юго-востоке по крайней мере до конца рабочей недели, то есть до 18-19 июля.

В то же время в течение 16-17 июля, по ее словам, в западных областях ожидается снижение температуры до +18 +23°C, что связано с влиянием нового циклона с атмосферными фронтами.

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Рятувальник ДСНС

Источник: Укргидрометцентр

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