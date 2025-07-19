После дождей жара +37 градусов: погода в Украине на неделю

Погода в Украине на выходных и в начале недели будет достаточно изменчивой, что обусловлено циклоном и атмосферными фронтами. Ожидается дождь в большинстве областей.

С 21 июля эта тенденция изменится и в нашей стране установится сухая и жаркая погода до 37 градусов. Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в материале.

Сейчас смотрят

Погода в Украине на выходные — прогноз

19 июля в большинстве областей Украины ожидаются дожди разной интенсивности, 20 июля осадки прогнозируются в западных, северных и местами центральных областях.

Ночью в субботу минимальная температура будет более или менее одинаковой в пределах 13-19 градусов выше нуля, на юге и юго-востоке немного теплее — около 20 градусов.

А вот максимальная температура будет в более широком диапазоне. В частности, в большинстве областей — 22-28 градусов.

— Видим, что, по меньшей мере, на несколько дней жара отступит за счет этого циклона. При этом высокие температуры в пределах 27-33 градусов сохранятся на юге и юго-востоке. Хотя там пройдут дожди, но они будут локальными и менее интенсивными, — добавляет он.

В воскресенье, 20 июля, циклон отойдет на север страны – и в большинстве центральных областей столбики термометра поползут вверх.

Свежее будет на западе, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Здесь в ближайшие три дня днем сохранится 19-24 градуса.

Погода в Украине на начало недели

Начиная с 22 июля, дожди покинут Украину. В северных и западных областях во вторник локально ожидаются небольшие осадки с грозами, 23 июля – на северо-востоке.

Температура в эти дни начнет повышаться, достигнув ночью 15-21 градуса, а на юге и востоке — 34 градуса. Днем в Украине прогнозируется 28-34 градуса.

На юге, востоке и местами в центральных областях, начиная с 22 июля, ожидается сильная жара местами 35-37 градусов.

А вот в западных областях прохладнее, однако будет наблюдаться определенное повышение. Там температура будет колебаться в пределах 24-30 градусов.

– То есть видим, что температурный фонд будет несколько выравниваться, начиная с понедельника-вторника, – говорит синоптик.

Ближе к пятнице в Украине, кроме юго-востока, снова пройдут кратковременные дожди с грозами. 24 июля в большинстве областей без осадков.

Температурных изменений не ожидается, будет преобладать 35-37 градусов на юге и востоке, на остальной территории — 28-30 градусов.

И после 26 июля может быть небольшое снижение температурных показателей на несколько градусов.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на июль.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.