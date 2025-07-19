Після дощів спека +37 градусів: погода в Україні на тиждень

Погода в Україні на вихідних та на початку тижня буде досить мінливою, що обумовлено циклоном та атмосферними фронтами. Очікуються дощі у більшості областей.

З 21 липня ця тенденція зміниться і у нашій країні встановиться суха та спекотна погода, подекуди до 37 градусів. Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Якою буде погода в Україні наступного тижня – читайте у матеріалі.

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Погода в Україні на вихідні

19 липня у більшості областей України очікуються дощі різної інтенсивності, 20 липня опади прогнозуються у західних, північних та місцями центральних областях.

Вночі у суботу мінімальна температура буде більш-менш одноковою у межах 13-19 градусів вище нуля, на півдні та на південному сході трохи тепліше – близько 20 градусів.

А от максимальна температура буде у більш широкому діапазоні. Зокрема у більшості областей – 22-28 градусів.

– Бачимо, що щонайменше на кілька днів спека відступить за рахунок цього циклону. Але досить високі температури у межах 27-33 градусів збережуться на півдні та на південному сході. Хоча там й пройдуть дощі, але вони будуть локальними і менш інтенсивними, – додає він.

У неділю, 20 липня, циклон відійде у північньому напрямку – і у більшості центральних областей стовпчики термометру поповзуть вгору.

Найсвіжіше буде на заході, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Тут найближчі три дні вдень зберігатиметься 19-24 градуси.

Погода в Україні на початку тижня

Починаючи з 22 липня, дощі залишать Україну. У північних та західних областях у вівторок локально очікуються невеликі опади з грозами, 23 липня – на північному сході.

Температура у ці дні почне підвищуватися, досягнувши вночі 15-21 градусів, а на півдні та сході – 34 градуси. Вдень в Україні прогнозується 28-34 градуси.

На півдні, сході та подекуди у центральних областях, починаючи з 22 липня, очікується сильна спека місцями 35-37 градусів.

А от у західних областях прохолодніше, однак теж спостерігатиметься певне підвищення. Там температура коливатиметсья у межах 24-30 градусів.

– Тобто бачимо, що температурний фонд буде дещо вирівнюватися, починаючи з понеділка-вівторка, – каже синоптик.

Ближче до п’ятниці в Україні, крім південного сходу, знову пройдуть короткочасні дощі з грозами. 24 липня у більшості областей без опадів.

Температурних змін не очікується, переважатиме 35-37 градусів на півдні та сході, на решті території – 28-30 градусів.

І після 26 липня може бути невелике зниження температурних показників на декілька градусів.

До речі, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на липень.

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