РФ атаковала Украину 57 дронами: сколько целей уничтожила ПВО

Во время атаки российские оккупанты обстреляли Украину 57 дронами, сообщают в Воздушных силах.

Атака на Украину: что известно

Атака на Украину началась с 20:00 19 июля и продолжилась до утра 20 июля.

За это время россияне применили 57 ударных беспилотников Shahed и и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск России.

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Атаковано было Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БпЛА типа Shahed на севере и востоке страны.

Кроме того, 7 БпЛА — локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание 32 БпЛА в 10 локациях, падение обломков на 6 локациях.

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