Россия в будущем может запускать 2 тыс. дронов по Украине одновременно — немецкий генерал

Глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг рассказал, что в планах агрессора выпускать по Украине до 2 тыс. дронов за одну атаку.

Об этом сообщает New Voice со ссылкой на немецкое издание Bild.

Масштабные атаки дронов угрожают украинской ПВО

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По словам Фройдинга, одновременное использование до 2 тыс. дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.

Немецкий генерал отметил, что традиционные методы борьбы с дронами малоэффективны в случае массовых атак Шахедов. Один такой дрон стоит от €30 до €50 тыс. тогда как ракета Patriot — более €5 млн.

Фройдинг отметил необходимость поиска экономически выгодных средств противодействия стоимостью €2-4 тыс. за единицу.

Именно такие решения позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.

В качестве альтернативной тактики генерал назвал поражение тыловых объектов в России — в частности, по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.

Отдельно Фройдинг обратил внимание на изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для беспилотников в Украину и переориентировал экспорт на Россию.

— Пекин фактически устранил Украину с рынка технологий в этой сфере, что еще больше усложняет ее обороноспособность, — подчеркнул немецкий военный эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство может увеличить собственное производство дронов на 40 %, но для этого нужны средства.

По его словам наши оборонные предприятия имеют технические возможности для наращивания выпуска беспилотников в течение 2025 года, однако тормозящим фактором выступает нехватка финансовых ресурсов.

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