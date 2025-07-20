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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ атакувала Україну 57 дронами: скільки цілей знищила ППО

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час атаки російські окупанти обстріляли Україну 57 дронами, повідомляють у Повітряних силах.

Атака на Україну: що відомо

Атака на Україну почалася з 20:00 19 липня та продовжилася до ранку 20 липня.

За цей час росіяни застосували 57 ударних безпілотників Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ Росії.

Зараз дивляться

Атаковано було Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни.

Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння уламків на 6 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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