Украина сможет получать данные о пусках баллистики РФ даже без обмена с США — ГУР

Если Соединенные Штаты прекратят обмен разведывательной информацией с Украиной, украинская разведка все равно будет сохранять возможность получать данные об активности пусковых установок российских ракет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки в ответ на запрос LIGA.net.

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— Прекращение обмена разведывательными данными между Украиной и США несколько усложнит выявление активности российских пусковых установок. Однако сохранится возможность получения этой информации, — отметили в ведомстве.

Запрос касался, в частности, возможности фиксации запусков российских баллистических ракет средней дальности — таких как Орешник, а также оперативно-тактических комплексов типа Искандер-М.

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Напомним, в марте 2025 года США временно приостанавливали обмен разведданными с Украиной примерно на неделю. В то же время, по данным CNN, американская сторона продолжала передавать данные, необходимые для обороны.

Также, по словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми, приостановление передачи разведданных и военной помощи Украине со стороны США в начале марта не повлияло на ситуацию на поле боя.

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