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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Росія у майбутньому може запускати 2 тис. дронів по Україні одночасно – німецький генерал

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що в планах агресора випускати по Україні до 2 тис. дронів за одну атаку.

Про це повідомляє New Voice з посиланням на німецьке видання Bild.

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 За словами Фройдінга, одночасне використання до 2 тис. дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.

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Німецький генерал зазначив, що традиційні методи боротьби з дронами малоефективні в разі масових атак Шахедів. Один такий дрон коштує від €30 до €50 тис. тоді як ракета Patriot – понад €5 млн.

Фройдінг наголосив на необхідності пошуку економічно вигідніших засобів протидії вартістю €2-4 тис. за одиницю.

Саме такі рішення дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії.

Як альтернативну тактику генерал назвав ураження тилових об’єктів у Росії – зокрема, по військових літаках, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості.

Окремо Фройдінг звернув увагу на зміну позиції Китаю, який повністю припинив постачання комплектуючих для безпілотників в Україну і переорієнтував експорт на Росію.

— Пекін фактично усунув Україну з ринку технологій у цій сфері, що ще більше ускладнює її обороноздатність, – підкреслив німецький військовий експерт.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава може збільшити власне виробництво дронів на 40 %, але для цього потрібні кошти.

За його словами наші оборонні підприємства мають технічні можливості для нарощування випуску безпілотників впродовж 2025 року, однак гальмівним фактором виступає брак фінансових ресурсів.

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