Украинский летчик Константин Оборин погиб во время боевого задания

Во время выполнения боевого задания погиб одесский авиатор и боевой летчик полковник Константин (Камикадзе) Оборин.

Об этом сообщили Официальный сайт города Одесса, мэр Геннадий Труханов, дочь боевого летчика Полина Оборина.

Гибель Константина Оборина — что известно

Дочь Константина Оборина рассказала, что ее папа погиб в пятницу, 18 июля.

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— Да, это правда. К сожалению, Камикадзе, нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды больше нет. Это случилось вчера на задании. Да, к сожалению, наш супергерой не бессмертен, — отметила Полина.

По словам дочери, ей хотелось бы проснуться и подумать, что это был лишь страшный сон.

Константин Оборин был ветераном войны в Афганистане, участником современной борьбы за независимость Украины, директором авиаклуба Одесса, волонтером, наставником, человеком большой души и отваги.

Камикадзе в свои 63 года продолжал выполнять боевые задачи. Боевой летчик погиб, оставаясь верным присяге, собратьям и Украине.

На официальном сайте города Одесса рассказали, что в 2014 году, несмотря на риск собственной жизни, Константин Оборин вывез из плена 29 украинских военных.

Кроме этого, в 2022 году он выполнил последнюю волю своего ученика — Героя Украины Владислава Бувалкина. Тогда Камикадзе поднялся в небо над Одессой и развеял его прах над родным городом.

Фото: Полина Оборина

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