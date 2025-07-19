Український льотчик Костянтин Оборін загинув під час бойового завдання

Під час виконання бойового завдання загинув одеський авіатор й бойовий льотчик полковник Костянтин (Камікадзе) Оборін.

Про це повідомили Офіційний сайт міста Одеса, мер Геннадій Труханов, донька бойового льотчика Поліна Оборіна.

Загибель Костянтина Оборіна – що відомо

Донька Костянтина Оборіна розповіла, що її тато загинув у п’ятницю, 18 липня.

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– Так, це правда. На жаль, Камікадзе, нашого татуся, дідуся, коханого чоловіка, легендарного воїна, живої легенди більше нема. Це сталося вчора на завданні. Так, на жаль, наш супергерой не безсмертний, – зазначила Поліна.

За словами доньки, їй хотілося б прокинутися та подумати, що це був лише страшний сон.

За словами Геннадія Труханова, Костянтин Оборін був ветераном війни в Афганістані, учасником сучасної боротьби за незалежність України, директором авіаклубу Одеса, волонтером, наставником, людиною великої душі та відваги.

Він розповів, що Камікадзе у свої 63 роки продовжував виконувати бойові завдання. Труханов зазначив, що бойовий льотчик загинув, залишаючись вірним присязі, побратимам і Україні.

На офіційному сайті міста Одеса розповіли, що у 2014 році, попри ризик власному життю, Костянтин Оборін вивіз із полону 29 українських військових.

Крім цього, у 2022 році він виконав останню волю свого учня – Героя України Владислава Бувалкіна. Тоді Камікадзе піднявся у небо над Одесою і розвіяв його прах над рідним містом.

Фото: Поліна Оборіна

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