Зеленский назначил послов в 16 странах: список

Президент Владимир Зеленский назначил послов в 16 странах.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента в понедельник, 21 июля.

Зеленский назначил 16 послов: полный список

Президент уточнил, что для каждого из послов определил персональные задачи и критерии оценки результативности.

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– Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев, – добавил он.

Список послов Украины в 16 странах следующий:

Алжир – Александр Воронин;

Эстония – Владимир Боечко;

Бельгия – Ярослав Мельник;

Кипр – Сергей Нежинский;

Оман – Ольга Селих;

Испания – Юлия Соколовская (она также будет постпредом при Всемирной туристической организации);

ОАЭ – Александр Балануца (также будет постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии);

Босния и Герцеговина – Владимир Бачинский;

Япония – Юрий Лутовинов;

Малайзия – Геннадий Надоленко;

Ангола – Андрей Касьянов;

Мексика – Сергей Погорельцев;

Канада – Андрей Плахотнюк (также представитель при Международной организации гражданской авиации);

Кувейт – Максим Субха;

Кения – Юрий Токар (также постпред при Программе ООН по окружающей среде);

ЮАР – Александр Щерба.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США.

Источник : Офис президента

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