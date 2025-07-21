Анастасия Гевко, редактор ленты
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Зеленский назначил послов в 16 странах: список
Президент Владимир Зеленский назначил послов в 16 странах.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента в понедельник, 21 июля.
Зеленский назначил 16 послов: полный список
Президент уточнил, что для каждого из послов определил персональные задачи и критерии оценки результативности.
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– Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев, – добавил он.
Список послов Украины в 16 странах следующий:
- Алжир – Александр Воронин;
- Эстония – Владимир Боечко;
- Бельгия – Ярослав Мельник;
- Кипр – Сергей Нежинский;
- Оман – Ольга Селих;
- Испания – Юлия Соколовская (она также будет постпредом при Всемирной туристической организации);
- ОАЭ – Александр Балануца (также будет постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии);
- Босния и Герцеговина – Владимир Бачинский;
- Япония – Юрий Лутовинов;
- Малайзия – Геннадий Надоленко;
- Ангола – Андрей Касьянов;
- Мексика – Сергей Погорельцев;
- Канада – Андрей Плахотнюк (также представитель при Международной организации гражданской авиации);
- Кувейт – Максим Субха;
- Кения – Юрий Токар (также постпред при Программе ООН по окружающей среде);
- ЮАР – Александр Щерба.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США.
Источник: Офис президента
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