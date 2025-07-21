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Зеленский назначил послов в 16 странах: список

Зеленский назначил 16 послов Украины
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил послов в 16 странах.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента в понедельник, 21 июля.

Зеленский назначил 16 послов: полный список

Президент уточнил, что для каждого из послов определил персональные задачи и критерии оценки результативности.

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– Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев, – добавил он.

Список послов Украины в 16 странах следующий:

  • Алжир – Александр Воронин;
  • Эстония – Владимир Боечко;
  • Бельгия – Ярослав Мельник;
  • Кипр – Сергей Нежинский;
  • Оман – Ольга Селих;
  • Испания – Юлия Соколовская (она также будет постпредом при Всемирной туристической организации);
  • ОАЭ – Александр Балануца (также будет постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии);
  • Босния и Герцеговина – Владимир Бачинский;
  • Япония – Юрий Лутовинов;
  • Малайзия – Геннадий Надоленко;
  • Ангола – Андрей Касьянов;
  • Мексика – Сергей Погорельцев;
  • Канада – Андрей Плахотнюк (также представитель при Международной организации гражданской авиации);
  • Кувейт – Максим Субха;
  • Кения – Юрий Токар (также постпред при Программе ООН по окружающей среде);
  • ЮАР – Александр Щерба.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США.

Источник: Офис президента

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