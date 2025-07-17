Зеленский сделал Стефанишину уполномоченной в США и предлагает на должность посла

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной на должность Специального уполномоченного президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Кроме того, он подал ее кандидатуру на утверждение послом Украины в США.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале Зеленского в Telegram.

Назначение Ольги Стефанишиной – детали

Президент сообщил, что новый посол будет работать над тем, чтобы Украина “не теряла темп в отношениях с Америкой”.

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Это назначение он утвердил, пока “продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах”.

– Я благодарен Ольге за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий, — \ подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что помимо прочего, Стефанишина участвовала в переговорах с США относительно нового формата экономического сотрудничества и создания Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

– Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию, – резюмировал президент.

Стефанишина подтвердила, что уходит из правительства

Тем временем Ольга Стефанишина прокомментировала свое снятие с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции в соцсети Х.

– После пяти действительно трансформационных лет я покидаю правительство с глубокой благодарностью. Служить Украине в этот исторический момент было самой большой честью в моей жизни, – сообщила она.

По мнению бывшего вице-премьера, за эти годы она смогла достичь того, что когда-то “казалось несбыточной мечтой”.

Среди таких вещей, по словам Стефанишиной, то, что Украина стала страной-кандидатом, начала переговоры о вступлении в ЕС и “институционализировала поддержку необратимого пути к членству в НАТО”.

– Мы также определили стратегические рамки для новой эры преобразований. И все это в условиях полномасштабной российской агрессии, – написала она.

Ранее Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

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