Командир бригады Нацполиции Лють Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области

В Донецкой области в ДТП погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Ярость — полковник полиции Максим Казбан сегодня, 22 июля.

Гибель Максима Казбана в ДТП 22 июля

Как сообщает Объединенная штурмовая бригада Нацполиции Лють, Максим Казбан был образцом офицера, человеком чести, несокрушимым командиром, который вел за собой, брал ответственность и всегда был рядом с бойцами — как на поле боя, так и в жизни.

— Это большая потеря для всей огромной семьи Люти. Его уважали, ценили, ему верили. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, побратимам и всем, кто имел честь служить с ним рядом. Светлая память, командир, — говорится в сообщении.

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Макс Казбан начал свой путь в 2014 году в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Он участвовал в противостоянии вооруженной агрессии РФ, в частности, в районе населенного пункта Геническ вдоль Арабатской Стрелки, за освобождение населенного пункта Лиман, в боях в районах населенных пунктов Северск — Закотное.

Еще около шести месяцев планировал и руководил огневым поражением российских войск при ведении оборонительных действий Донецкого аэропорта.

С 2015 года Казбан проходил службу в подразделении Центра специальных операций А Службы безопасности Украины. Он участвовал в спецоперации возле Чернобаевки, в результате которой оккупанты понесли значительные потери на аэродроме.

С июля 2023 года он был первым заместителем командира бригады, под руководством которого проводили штурмовые операции, в частности, деоккупирован населенный пункт Клищеевка Донецкой области.

Кроме этого, Казбан спланировал разведывательные, наступательные, штурмовые и оборонительные операции в районе населенных пунктов Курдюмовка и Майорск Донецкой области. С сентября 2024 года он был командиром бригады Лють.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, медалью За воинскую службу Украине, нагрудным знаком СБУ За отвагу, нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ Стальной крест, а также дважды награжден знаком отличия Огнестрельное оружие.

Фото: Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють

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