Командир бригади Нацполіції Лють Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині

У Донецькій області у ДТП загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України Лють – полковник поліції Максим Казбан сьогодні, 22 липня.

Загибель Максима Казбана у ДТП 22 липня

Як повідомляє Об’єднана штурмова бригада Нацполіції Лють, Максим Казбан був взірцем офіцера, людиною честі, незламним командиром, який вів за собою, брав відповідальність і завжди був поруч із бійцями – як на полі бою, так і в житті.

– Це велика втрата для всієї величезної родини Люті. Його поважали, цінували, йому вірили. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, побратимам і всім, хто мав честь служити з ним поруч. Світла пам’ять, командире, – йдеться у повідомленні.

Макс Казбан розпочав свій шлях у 2014 року у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Він брав участь у протистоянні збройній агресії РФ, зокрема, в районі населеного пункту Генічеськ вздовж Арабатської Стрілки, за звільнення населеного пункту Лиман, у боях в районах населених пунктів Сіверськ – Закотне.

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Ще близько шести місяців планував та керував вогневим ураженням російських військ під час ведення оборонних дій Донецького летовища.

З 2015 року Казбан проходив службу в підрозділі Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Він брав участь у спецоперації біля Чорнобаївки, внаслідок якої окупанти зазнали значних втрат на аеродромі.

З липня 2023 року він був першим заступника командира бригади, під керівництвом якого проводили штурмові операції, зокрема, деокуповано населений пункт Кліщіївка Донецької області.

Крім цього, Казбан спланував розвідувальні, наступальні, штурмові та оборонні операції у районі населених пунктів Курдюмівка та Майорськ Донецької області. З вересня 2024 року він був командиром бригади Лють.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, медаллю За військову службу Україні, нагрудним знаком СБУ За відвагу, нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест, а також двічі нагороджений відзнакою Вогнепальна зброя.

Фото: Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють

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