Контракт ВСУ 2025: условия, сроки и денежное обеспечение

Сейчас многие украинцы выбирают не ждать мобилизационной повестки, а самостоятельно идти служить, заключив контракт с Вооруженными силами Украины. Для кого-то это шанс присоединиться к желаемому подразделению через рекрутинговую систему, для других — возможность воспользоваться дополнительными преимуществами, которые имеет контрактная форма службы.

О преимуществах службы в ВСУ по контракту во время войны, читайте в нашем материале.

Какие доступны контракты ВСУ в 2025 году

На сегодня существует несколько форматов заключения контрактов для прохождения службы. В частности, есть контракты срочные (с четко определенным сроком), а есть такие, которые заключаются до момента объявления демобилизации.

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Контракт до момента демобилизации

Контракт ВСУ до конца военного положения — это особый тип контракта, который действует исключительно в условиях военного положения или во время мобилизации в особый период. Он урегулирован положениями Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Такой контракт могут заключать как лица, которые еще не проходили военную службу, так и те, кто уже был мобилизован. Главная его особенность — это отсутствие фиксированного срока. Так что служба будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о демобилизации.

Срочные контракты

Несмотря на войну, возможность подписания контрактов с определенным сроком сохраняется. Их продолжительность зависит от воинского звания, должности и предыдущего опыта. Например:

Для рядового состава контракт заключается на 3 года.

Сержантский и старшинский состав может заключить контракт ВСУ на 3 года или на 5, в зависимости от согласия обеих сторон.

Для курсантов, которые закончили обучение для подготовки сержантов, срок контракта ВСУ на 5 лет.

Контракты для офицеров предусматривают более широкий спектр сроков:

Выпускники военных вузов, которые учились по программам подготовки офицеров: 5 лет службы.

Исключение — это офицеры летного состава, которые заключают контракт на 10 лет.

Лица, прошедшие военную подготовку на кафедрах при гражданских университетах (офицеры запаса): контракт заключается от 2 до 5 лет.

Для остального офицерского состава возможно заключение контракта на 1-5 лет.

Контракт ВСУ на 1 год: предложение для молодежи и медиков

В условиях военного положения законодательство предусмотрело еще один гибкий формат — это контракт на 1 год. Но он доступен не для всех. Право на такой контракт имеют:

Граждане в возрасте 18-24 лет, которые подписывают контракт на должности рядового, сержантского или старшинского состава.

Специалисты с медицинским или психологическим образованием, которые зачисляются на соответствующие должности.

Контракт ВСУ 2025: условия подписания и требования

Желающим поступить в армию на контрактной основе стоит знать о ряде условий:

Возраст от 18 до 60 лет.

Обязательное наличие воинского учета.

Пригодность по состоянию здоровья (определяется через обязательную военно-врачебную комиссию).

Также обязательно профессионально-психологическое тестирование, а при необходимости и дополнительные проверки.

Для тех, кто впервые подписывает контракт, предусмотрен испытательный срок от 1 до 6 месяцев. Если он не будет пройден, то человека переводят в состав мобилизованных (если нет оснований для увольнения).

Контракт ВСУ: зарплата и дополнительные преимущества

Служба по контракту имеет несколько важных преимуществ, которые делают ее лучшей альтернативой принудительной мобилизации. Самое главное — это возможность самостоятельно выбрать воинскую часть и должность.

Это означает, что контрактник может служить в месте, которое ему больше подходит по расположению, условиям или даже направлению деятельности.

В отличие от этого, мобилизованных часто направляют туда, где не хватает людей, без учета личных пожеланий.

Зарплата военных, которые служат по контракту в Вооруженных Силах Украины, состоит из нескольких частей: должностного оклада, ежемесячных доплат, премий, а также единовременной выплаты при подписании первого контракта.

На общую сумму влияют несколько факторов: воинское звание, должность, место службы, условия выполнения задач и участвует ли человек в боевых действиях.

Те, кто впервые подписывает контракт, получают единовременную выплату:

24 224 грн — для рядовых;

27 252 грн — для сержантов и старшин;

30 280 грн — для офицеров.

Кроме этого, контрактникам предоставляется помощь при переезде (если служба предполагает смену места), а также жилье — либо служебное, либо компенсация за аренду.

Можно ли уйти из армии после окончания контракта

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии для Фактов ICTV отметила, если подписали контракт уже во время военного положения, то после завершения его срока вы имеете право уволиться со службы. Это правило действует для всех, кто подписал контракт после 24 февраля 2022 года и он имел фиксированные сроки. Но лицо должно предупредить свое командование, что хочет уволиться.

— Но здесь, я бы взвешивала. Ведь раньше была норма, что полгода после увольнения по контракту, не могли мобилизовать. Сейчас этой нормы нет, — рассказала юрист.

Итак, если человек после завершения контракта уволился с военной службы и не оформил себе отсрочку или бронирование, его могут уже завтра забрать, но по мобилизации.

Поэтому он рискует попасть вообще в другую часть, в которую он не хотел. Вернуться в свою воинскую часть, где она служила по контракту, будет очень трудно.

— Если подходит к концу срок контракта, я все же советовала бы остаться в воинской части, если человека устраивает командование. Потому что от командира на самом деле зависит сохранение здоровья и жизни военнослужащих, — резюмирует адвокат.

Источник : Минобороны

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