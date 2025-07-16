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Мобилизация после 60 лет: мужчины смогут заключать военные контракты

Зміни до мобілізації
Фото: Факти ICTV

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №13229, которым разрешается принимать на военную службу по контракту лиц, достигших предельного возраста — 60 лет, при условии их пригодности по состоянию здоровья.

Про це повідомляє народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

По его словам, за законопроект №13229 во втором чтении проголосовали 306 народных депутатов.

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Як зазначається, в умовах воєнного стану громадяни віком від 60 років зможуть укладати контракт на службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Для цього необхідна згода командира частини, а для офіцерів — також погодження Генерального штабу ЗСУ.

Початковий строк контракту для таких військовослужбовців становить один рік із можливістю продовження на ще один рік. На час служби встановлюється двомісячний випробувальний термін. У разі невідповідності вимогам контракт може бути достроково розірвано.

Законом передбачено, що у разі припинення воєнного стану — контракт також автоматично розривається. Граничний вік перебування на службі для цих категорій військовослужбовців не встановлюється.

Водночас закон встановлює низку бюрократичних етапів для ухвалення рішення, що викликає запитання щодо ефективності такого підходу в умовах війни.

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