Контракт ЗСУ 2025: умови, терміни та грошове забезпечення

Наразі чимало українців обирають не чекати мобілізаційної повістки, а самостійно йти служити, уклавши контракт зі Збройними силами України. Для когось це шанс долучитися до бажаного підрозділу через рекрутингову систему, для інших – можливість скористатися додатковими перевагами, які має контрактна форма служби.

Про переваги служби в ЗСУ за контрактом під час війни, читайте в нашому матеріалі.

Які доступні контракти ЗСУ у 2025 році

На сьогодні існує кілька форматів укладання контрактів для проходження служби. Зокрема, є контракти строкові (із чітко визначеним терміном), а є такі, що укладаються до моменту оголошення демобілізації.

Зараз дивляться

Контракт до моменту демобілізації

Контракт ЗСУ до кінця воєнного стану – це особливий тип контракту, який діє виключно в умовах воєнного стану або під час мобілізації в особливий період. Його врегульовано положеннями Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Такий контракт можуть укладати як особи, які ще не проходили військову службу, так і ті, хто вже був мобілізований. Головна його особливість – це відсутність фіксованого терміну. Отже служба триватиме доти, доки не буде ухвалено рішення про демобілізацію.

Строкові контракти

Попри війну, можливість підписання контрактів із визначеним терміном зберігається. Їхня тривалість залежить від військового звання, посади та попереднього досвіду. Наприклад:

Для рядового складу контракт укладається на 3 роки.

Сержантський та старшинський склад може укласти контракт ЗСУ на 3 роки або ж на 5, залежно від згоди обох сторін.

Для курсантів, які закінчили навчання для підготовки сержантів, строк контракту ЗСУ на 5 років.

Контракти для офіцерів передбачають ширший спектр строків:

Випускники військових вишів, які навчалися за програмами підготовки офіцерів: 5 років служби.

Виняток – це офіцери льотного складу, які укладають контракт на 10 років.

Особи, що пройшли військову підготовку на кафедрах при цивільних університетах (офіцери запасу): контракт укладається від 2 до 5 років.

Для решти офіцерського складу можливе укладання контракту на 1–5 років.

Контракт ЗСУ на 1 рік: пропозиція для молоді та медиків

В умовах воєнного стану законодавство передбачило ще один гнучкий формат – це контракт на 1 рік. Але він доступний не для всіх. Право на такий контракт мають:

Громадяни віком 18–25 років, які підписують контракт на посади рядового, сержантського або старшинського складу.

Фахівці з медичною або психологічною освітою, які зараховуються на відповідні посади.

Контракт ЗСУ 2025: умови підписання та вимоги

Охочим вступити до війська на контрактній основі варто знати про низку умов:

Вік від 18 до 60 років.

Обов’язкова наявність військового обліку.

Придатність за станом здоров’я (визначається через обов’язкову військово-лікарську комісію).

Також обов’язкове професійно-психологічне тестування, а за потреби і додаткові перевірки.

Для тих, хто вперше підписує контракт, передбачено випробувальний термін від 1 до 6 місяців. Якщо його не буде пройдено, то людину переводять до складу мобілізованих (якщо немає підстав для звільнення).

Контракт ЗСУ: зарплата та додаткові переваги

Служба за контрактом має кілька важливих переваг, які роблять її кращою альтернативою примусовій мобілізації. Найголовніше – це можливість самостійно обрати військову частину та посаду.

Це означає, що контрактник може служити у місці, яке йому більше підходить за розташуванням, умовами чи навіть напрямом діяльності.

На відміну від цього, мобілізованих часто направляють туди, де не вистачає людей, без урахування особистих побажань.

Зарплата військових, які служать за контрактом у Збройних Силах України, складається з кількох частин: посадового окладу, щомісячних доплат, премій, а також одноразової виплати при підписанні першого контракту.

На загальну суму впливають кілька факторів: військове звання, посада, місце служби, умови виконання завдань і чи бере людина участь у бойових діях.

Ті, хто вперше підписує контракт, отримують одноразову виплату:

24 224 грн – для рядових;

27 252 грн – для сержантів і старшин;

30 280 грн – для офіцерів.

Крім цього, контрактникам надається допомога при переїзді (якщо служба передбачає зміну місця), а також житло – або службове, або компенсація за оренду.

Чи можна піти з армії після закінчення контракту

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова у коментарі для Фактів ICTV зазначила, якщо підписали контракт уже під час воєнного стану, то після завершення його строку ви маєте право звільнитися зі служби. Це правило діє для всіх, хто підписав контракт після 24 лютого 2022 року і він мав фіксовані терміни. Але особа повинна попередити своє командування, що хоче звільнитися.

– Але тут, я б зважувала. Адже раніше була норма, що пів року після звільнення за контрактом, не могли мобілізовувати. Зараз цієї норми немає, – розповіла юристка.

Отже, якщо особа після завершення контракту звільнилася з військової служби і не оформила собі відстрочку чи бронювання, її можуть вже завтра забрати, але по мобілізації.

Тож вона ризикує потрапити взагалі в іншу частину, в яку вона не хотіла. Повернутися у свою військову частину, де вона служила за контрактом, буде дуже важко.

– Якщо добігає кінця термін контракту, я все ж радила б залишитися у військовій частині, якщо особу влаштовує командування. Бо від командира насправді залежить збереження здоров’я та життя військовослужбовців, – резюмує адвокат.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.