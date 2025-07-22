Обмен пленными: Зеленский анонсировал новые этапы
Ожидаются несколько новых этапов обменов между Украиной и Россией в рамках договоренностей второй встречи в Стамбуле.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 22 июля.
Новые обмены пленными – что известно
По словам Зеленского, работу координирует секретарь СНБО, однако привлечены все необходимые силы и институты.
– Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских, – подчеркнул он.
Президент уточнил, что за весну-лето этого года удалось значительно активизировать обмены, освобождены и люди из категории без вести пропавших, и те, кто содержался в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны.
Отмечается, что отдельно на совещании обсудили меры по реабилитации возвращенных из плена и работу, которую ведут по расследованию преступлений против украинских пленных.